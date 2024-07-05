İHA’ların kontrolü daha güvenli hale gelecek: Türksat uydularıyla ile ilgili şaşırtan karar

Uraloğlu, "Tüm Türksat uydularıyla İHA'larımızı dünyanın her yerinde kontrol altında tutabiliyoruz. Bu uydu iletişimi, İHA operasyonlarında oyunun kurallarını değiştiren bir unsur olarak öne çıkıyor," dedi.

ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılacak olan Türksat 6A'nın, Türkiye'nin güvenliği açısından da büyük katkılar sağlayacağını belirten Uraloğlu, İHA'ların genişletilmiş menzil ve kapsama alanıyla kesintisiz haberleşebildiğini ve dışarıdan müdahalenin artık mümkün olmadığını vurguladı.

Türksat 6A'nın gelişimi ve test süreçleri

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A için 2015 yılında başlatılan çalışmaların detaylarını paylaştı. Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde başlatılan proje, 2022'de tamamlanan mühendislik modeli ve test süreçlerinin ardından, uçuş modelinin testlerinin 2024'te tamamlanmasıyla son aşamaya geldi. Uraloğlu, "4 Haziran'da uydumuzu yörüngesine fırlatılmak üzere ABD'nin Florida eyaletindeki Space X tesislerine yolladık," dedi.

İlk sinyal beklentisi ve fırlatma prosedürleri

Yaklaşık bir ay süren fırlatma prosedürlerinin tamamlandığını belirten Uraloğlu, Türksat 6A'nın Falcon 9 roketi ile 8 Temmuz 2024 tarihinde fırlatılacağını duyurdu. Uraloğlu, "Uydunun fırlatma anından itibaren 70'inci dakikada ilk sinyali almayı bekliyoruz," şeklinde konuştu.

Türksat 6A'nın faydaları ve kapsama alanı

Türksat 6A'nın faaliyete geçmesiyle mevcut uyduların yedekliliği sağlanacak ve kapasite artırılacak. Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeler de kapsama alanına dahil edilecek. Uraloğlu, "Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak," dedi.

Güvenli ve şifreli uydu iletişimi

Türksat 6A'nın, İHA'ların kontrolünde güvenli ve şifreli iletişim sağlayacağını belirten Uraloğlu, "Türksat uydularıyla İHA'larımızı dünyanın her yerinde kontrol altında tutabiliyoruz. Bu uydu iletişimi, veri iletimi için güvenli ve şifreli kanallar sağlayarak, yetkisiz erişim veya müdahale riskini en aza indirecek," ifadelerini kullandı.

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Fırlatma süreci ve gelecek hedefler

Uraloğlu, Space X'in Cape Canaveral Uzay Üssü'nde bulunan Türksat Uydu Programları Direktörü Fatih Ayhan'a bağlanarak, fırlatma süreci hakkında bilgi aldı. Türksat 6A'nın faaliyete geçmesiyle Türkiye'nin uydu hizmeti ihracatının önemli ölçüde artması hedefleniyor.