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Gündem İHA’lar, savaş uçakları bölgede! Türk savaş gemileri harekete geçti
Gündem

İHA’lar, savaş uçakları bölgede! Türk savaş gemileri harekete geçti

Türkiye, Doğu Akdeniz ve Ege'de planlanan DENİZKURDU-2021 tatbikatına resmen başladı. Tatbikatta savaş gemileri, İHA'lar ve helikopterler görev alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 10:12:00 -
İHA’lar, savaş uçakları bölgede! Türk savaş gemileri harekete geçti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 25 bin personelin katılımıyla Ege ve Akdeniz’de düzenlenen DENİZKURDU-2021 Tatbikatı, savaş gemilerinin sabah saatlerinde limanlardan ayrılması ile birlikte başladı. İzmit Körfezi’nde ilk tatbikatlarını yaparken havadan görüntülenen savaş gemileri, nefes kesti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 25 Mayıs-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan planlanan DENİZKURDU-2021 Tatbikatı, başladı. Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan Donanma Komutanlığı limanlarındaki gemiler, sabahın erken saatlerinden itibaren demir almaya başladı. Donanma gemileri, İzmit Körfezi’nden Ege’ye açılmak için geçiş yaptı. Tatbikatın ilk senaryosu da savaş gemilerinin İzmit Körfezi’ndeki geçişi sırasında gerçekleştirildi. Senaryo gereği savaş gemilerine yaklaşan korsan botları, gemilerden ateş altına alınarak etkisiz hale getirildi. Yaklaşık 25 bin 400 personelin katılımı ile gerçekleşecek olan tatbikat için Donanma Komutanlığı’ndan demir alan savaş gemilerinin İzmit Körfezi’nden geçişi ve tatbikatın ilk senaryosu havadan görüntülendi.

132 gemi katılıyor

Bu sabah saatleri itibari ile başlayan tatbikat, Ege ve Doğu Akdeniz’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Jenerik senaryo ve jenerik coğrafyaya istinaden komutanlığa bağlı birlik gemi ve deniz hava vasıflarının harekata hazırlık seviyesinin arttırılması amacı ile gerçekleştirilecek olan tatbikatta; 132 gemi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı (İHA) katılacak. Aynı zamanda tatbikatta, yaklaşık 25 bin 500 personel görev alacak. Tatbikata, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile kamu kurum ve kuruluşları destek verecek. Tatbikatta amfibi deniz piyade birlikler, amfibi hücum birlikleri, SAT ve SAS görev yer alacak. Tatbikatta yer olacak Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait genel maksat helikopteri ve ATAK taarruz helikopteri; Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait deniz harekatına taktik hava desteği sağlayacak olan F-16 ve F-4 uçakları, havadan ihbar ve kontrol uçakları, nakliye uçakları da katılacak.

Kaynak: İHA

 

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