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Dünya İHA'lar ilk kez kullanıldı! Rusya'dan Türkiye açıklaması geldi
Dünya

İHA'lar ilk kez kullanıldı! Rusya'dan Türkiye açıklaması geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusu tarafından ilk kez kullanılan Bayraktar TB2'lere ilişkin konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 13:21:00 -
İHA'lar ilk kez kullanıldı! Rusya'dan Türkiye açıklaması geldi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunun ülkenin doğusunda yer alan ihtilaflı Donbass bölgesindeki saldırılarında Türkiye üretimi Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını (İHA) kullanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Peskov, düzenlediği basın toplantısında ilgili soruya, "Türkiye ile gerçekten de özel, iyi ilişkilerimiz var. Fakat bu durumda maalesef, bu gibi silahların Ukrayna ordusuna tedarik edilmesinin, (Donbass) temas hattındaki durumun istikrarsızlaşmasına neden olabileceği yönündeki endişelerimiz doğrulanmış oldu" yanıtını verdi.

Donbass'ta kullanıldı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, "26 Ekim 2021'de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Baş Komutanı Valeriy Zalujnıy'ın emriyle Birleşik Kuvvetler Operasyonu'nun yürütüldüğü bölgede Bayraktar tipi keşif ve taarruzi insansız hava araçları ilk kez muharebe amaçlı kullanıldı" denilmişti.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Bayraktar SİHA'larının Donbass'ta ilk kez kullanıldığı anın görüntülerini de yayınlamıştı.

NOT: Rusya, Türkiye'nin Kiev'e SİHA satmasına ciddi derecede karşı çıkıyor. Moskova yönetimi bu rahatsızlığı daha önce de dile getirmişti.

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