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Dünya İHA'lar Hafter'in bölgesini vurdu!
Dünya

İHA'lar Hafter'in bölgesini vurdu!

Hafter'in kontrolündeki kentine İHA ile 4 saldırı düzenlendi. Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği henüz bilinmiyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 13:57:00 -
İHA'lar Hafter'in bölgesini vurdu!

Libya'da darbeci Hafter'in kontrolündeki bölge olan Ubari kentine insansız hava aracıyla (İHA) 4 saldırı düzenlendi. Daha önce şehre benzer saldırılar gerçekleştirdiği için saldırıların ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) tarafından düzenlenmiş olabileceği kaydedildi. Ancak daha önce AFRICOM'un art arda 4 saldırı gerçekleştirmediğine de işaret edildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırılarda şehir merkezine yakın çeşitli noktalar hedef alındı.

Henüz hangi noktaların hedef alındığı belirlenemezken, söz konusu saldırıların yerel saatle 04.00-07.00 arasında gerçekleştiği aktarıldı.

Kent semalarında önceki akşam saatlerinden itibaren uçak seslerinin duyulduğu ve saldırılar gerçekleştirilene kadar devam ettiğine işaret edildi.

Libya makamları olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Daha önce şehre benzer saldırılar gerçekleştirdiği için saldırıların ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM) tarafından düzenlenmiş olabileceği kaydedildi. Ancak daha önce AFRICOM'un art arda 4 saldırı gerçekleştirmediğine de işaret edildi.

ABD Savunma Bakanlığı, 24 Mart 2018'de Libya'nın güneyindeki Ubari kenti yakınlarında AFRICOM tarafından düzenlenen hava saldırısında "iki teröristin" öldürüldüğünü duyurdu.

AFRICOM, 25 Temmuz 2018'de Ubari yakınlarındaki Uveynat beldesinde İHA ile düzenlenen, 11 El Kaide militanının öldürüldüğü saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.

Libya'nın güneyindeki ikinci en büyük kent olan Ubari'de genellikle Tuaregler yaşıyor. Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in kontrolünde olan, ülkenin en büyük petrol sahası Şerara da burada yer alıyor.

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