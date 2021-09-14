İHA'lar ASELSAN ile görmeye başladı

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN Sosyal Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündemdeki konulara ilişkin soruları yanıtladı.

ASELSAN'ın başta insansız hava araçları olmak üzere hava platformları için geliştirdiği elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi CATS ile ilgili sorular üzerine Görgün, teslimatların sürdüğünü, ürünlerin kullanılmaya başlandığını söyledi.

CATS'in son düzeltmelerinin yapıldığını dile getiren Görgün, şöyle konuştu:

“Kullanıcıdan geri beslemeler alındıkça gelişecektir. Sadece CATS değil, keşif ve gözetleme sistemi bir aile, farklı platformlar için bunları yapıyor ve tasarlıyoruz. CATS kullanımda olan bir ürün, bu müjdeyi sizlerle paylaşmış olayım. TEKNOFEST'te de sergilenecek. Çok zor bir platform. Birçok disiplinin bir araya geldiği, bu disiplinleri bir arada çalıştırdığınız, teknolojinin sınırlarının zorlandığı bir ürün. Ekibimiz çok gayretli şekilde çalıştı. İrtifasının artırılması, görüntü kalitesinin iyileştirilmesine devam edecekler. Dünkü teslimatla sayı 13 oldu. 3 tane de ay sonuna kadar teslim edilecek ve sayı 16 olacak. Hedefimiz her ay 6 CATS üretebilmek. İhtiyaçlara göre bunu daha da artırabilecek kapasitemiz, altyapımız mevcut.”

Görgün, ürünün son halini almasında Baykar’ın önemli katkı sağladığını ifade etti. ASELSAN’ın CATS ile kendi özgün ürününü geliştirdiğini vurgulayan Görgün, “CATS, yurt içi ve dışında kullanımda. Kanadalı bir firmanın ürünü vardı ve kamera tedarik ediyorlardı. Biz rakip olarak bir ürün çıkardık ve başarı ortada, tercih ediliyor, kullanılıyor." dedi.

ASELSAN'ın kuruluşunun ambargoya dayandığını hatırlatan Görgün, “Ambargo sayesinde bugün dünyanın ilk 50 şirketi arasına girmiş bir teknoloji, savunma devi var.” değerlendirmesinde bulundu.

Hava savunma sistemleri ve radarlar

Hisar projeleri kapsamında hava savunma sistemleri Hisar-A ve Hisar-O’nun sözleşmede taahhüt edilenin üzerinde bir menzil ve irtifada başarıyla test edildiğini dile getiren Görgün, tüm isteklerin üzerinde sonuç veriyor olmaları nedeniyle sistemlere Hisar A+ ve Hisar O+ isimleri konulduğunu belirtti.

Uzun menzil hava savunma sistemi Siper için başından beri ASELSAN, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE’nin gayretli şekilde çalıştığını anlatan Görgün, “İlerleme, gelişmeler var. Hızlandırmak adına farklı yaklaşımlar olabiliyor. Bunların hepsi masada, birlikte çalışılıyor. Hisar’daki başarılar ekiplerin motivasyonunu da artırıyor. Sahada mühendislerimizi görüyorum. Bir takım halinde çalışılıyor. Bu ihtiyaçlar karşılanmak üzere, ülkemizin bu anlamdaki ihtiyaçları dışa bağımlı olmaktan kurtarılmak üzere gece-gündüz herkes çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Haluk Görgün, 2021 yılı sonunda çok geniş bir yelpazede radar ürün teslimatları olacağını söyledi. Uzun menzilli erken ihbar radar sisteminin (EİRS) sahada testte olduğunu bildiren Görgün, “Çok uzun mesafelerden tespitler yaptığını gözlemledik.” diye konuştu.

2021’de 500 milyon dolar ihracat sözleşmesi hedefi

Haluk Görgün, ASELSAN’ın Milli Uzay Programı konusunda üzerine düşen sorumluluğun farkında olduğunu, bu konuda gayretle çalıştığını belirtti.

İhracat konusundaki hedeflerine ilişkin bilgi veren Görgün, “Bu sene, geçen senenin altına düşmeme hedefimiz var, ihracatta 500 milyon doları geçmeyi (sözleşme imzalama) hedefliyoruz.” dedi.

Enerjiye yönelik yeni yatırım

Güneş ve rüzgar enerjisi konusunda ciddi çalışmaları bulunduğunu dile getiren Görgün, “Gündemimizde çok ciddi 2 basamaklı milyon dolar civarında yenilenebilir enerjiyle ilgili bir yatırımı tartışıyoruz. Fırsatlar bizim için çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Yatırıma ilişkin detayların sorulması üzerine Görgün, "Yenilenebilir enerji alanında yerli ve milli ürünlerin üretilmesi, test edilmesi, kalifikasyonlarının yapılması alanında bir ürün. Birtakım beklediğimiz sözleşmeler var. O sözleşmeleri yakında imzalayacağımızı düşünüyoruz. Sözleşmeleri imzalamadan önce alt tasarımları, içerikleri, her türlü hazırlık yapıldı. Oradaki fırsatı gözleyerek bu laboratuvarı kurguladık.” yanıtını verdi.

ASELSAN’da sivil ihtiyaçlara yönelik çalışan personel sayısının 3 yıl önce 400 civarında olduğuna işaret eden Görgün, artan projelerle bu alanlarda çalışan sayısının yaklaşık bine ulaştığını bildirdi.