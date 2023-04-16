İHA ve SİHA’nın gizli mucidi çıktı! Çok şaşıracaksınız! Meğer…

Babası Özdemir Bayraktar'ın mesleğini sürdüren Selçuk Bayraktar, pes etmeden bildiği yolda emin adımlarla ilerleyip İHA'lardan SİHA'ya, Akıncı'ya, oradan Kızılelma'ya uzanan bir hikayeyle gönüllerde taht kurdu.

Gençlerin de bu yolda yetişmesi için onlara telkinlerde bulunup eğitim programları düzenleyen Bayraktar'ın devraldığı dava bayrağına yalnızca babası değil meğer başka bir el de dokunmuş. O isim ülkemizin ilk başörtülü yazılımcısı olarak tarihe geçti.

Ülkemizin ilk başörtülü yazılımcısı

Selçuk Bayraktar'ın annesi Canan Bayraktar'ın İHA ve SİHA kodlamalarında büyük bir katkısının olduğu öğrenildi. Sosyal medyada gündem olan bu bilgi üzerine Canan Bayraktar'ın ülkemizin ilk başörtülü yazılımcı olduğu ortaya çıktı.

Bunun yanı sıra Bayraktar'ın Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'ın düğününün ardından kendisinin başörtülü ilk üniversite mezunlarından olduğu belirtilmişti. Mütevazılığıyla bilinen anne Bayraktar, ülkemizin ve tüm başörtülü kadınların gururu haline geldi.



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Canan Bayraktar kimdir?

İstanbul doğumlu Canan Bayraktar, 1971 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun oldu. Ülkemizin ilk kadın bilgisayar programcılarından olan Canan Bayraktar 1977 yılında Özdemir Bayraktar ile dünyaevine girdi.

Ahmet, Selçuk ve Haluk adında üç erkek çocuğa sahip olan Bayraktar, Cansağlığı adlı vakfın mütevelli heyetinde yer alırken aynı zamanda Baykar Finans Grubu Başkanı (CFO) olarak görev yapıyor. Kendisi aynı zamanda İHA ve SİHA araçlarının yazılımını kodlayan isimler arasında yer alıyor.

Öte yandan Canan Bayraktar, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nda çalıştı ve 'Assambly' dilinde yazılım yazmıştı.