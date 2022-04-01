İHA ve SİHA üreticilerinin uğraşmak zorunda kaldığı şeylere bak! Çiğdem Toker'in yalanı ayağına dolandı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından yapılan açıklamada, "İftira zincirinin ilk halkası olan müfteriye karşı açtığımız dava sonuçlandı. Etik ve ahlaktan taviz vermeyecek gazeteciler yetiştirmek üzere oluşturduğumuz burs programına 30.000 TL'lik bir ilave de Çiğdem Toker aleyhine açtığımız davadan geldi" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetine karşı azılı bir düşman olan Sözcü Gazetesi'nde köşe karalayan Çiğdem Toker, 28 Ocak 2019'da "İBB'den vakıflara 'hizmet' raporu" başlıklı köşe yazısında; "İBB, 56 sayfalık bir rapor hazırlamış. 2018 yılı ve öncesini' kapsayan tabloda aslan payı, 74.3 milyon TL ile TÜGVA'nın. Onu 51.6 milyon TL ile TÜRGEV, 41.4 milyon TL ile T3 Vakfı, 29.8 milyon TL ile Ensar Vakfı izliyor" yalanını ortaya atmıştı.

Aynı gazetede, 23 Nisan 2019'da, "İBB hangi vakıf ve derneğe ne kadar yardım yaptı?" başlıklı haberinde; "İBB tarafından hazırlanan 'STK-Okul-Yurt 2018' adlı faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre AKP'ye yakın dernek, vakıflar için kamu kaynaklarından milyonlarca lira harcandı" yalanına devam etti.

Çiğdem Toker'in yazısındaki rapor sahte çıktı

Aralarında TÜGVA, TÜRGEV, T3 Vakfı, ÖNDER İmam Hatip Derneği, İlim Yayma Vakfı, Ensar Vakfı'nın bulunduğu dernek ve vakıfların İBB tarafından para aldığına ilişkin bazı basın yayın organlarında yayımlanan "STK-Okul- Yurt Faaliyeti Raporu"nun sahte olduğu belgelendi. Söz konusu raporun sahte olduğu ve İBB'nin adı geçen dernek ve vakıflara para aktarmadığı yine CHP'li İBB yönetiminin mahkemeye sunduğu belge ile tescillendi.

İBB Destek Hizmetleri Başkanlığı'ndan Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan rapor; büyükşehirden vakıf ve derneklere tek bir kuruş ödeme yapılmadığını ortaya konuldu.

Bizzat İBB yönetimi tarafından açıklandı

AK Parti döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; aralarında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV), T3 Vakfı, ÖNDER İmam Hatip Derneği, İlim Yayma Vakfı ve Ensar Vakfı'na para yardımında bulunduğuna yönelik hazırlanan "STK-Okul- Yurt Faaliyeti Raporu"nun sahte olduğu bizzat İBB yönetimi tarafından açıklandı.

"Çalışma ve rapor bulunmamaktadır"

İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün; Küçükçekmece 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdiği 5 Kasım 2020 tarihli yazıda, "İBB'nin STK, okul, yurt faaliyetlerine yönelik olarak; Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı uhdesindeki birimler tarafından 2018'de 'İBB-STK, Okul Yurt, Faaliyet Raporu-2018' adı altında hazırlanmış herhangi bir çalışma ve rapor bulunmamaktadır" denildi.

Selçuk Bayraktar: Yalancının mumu yatsıya kadar yanar

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Bu, 2019 yerel seçim döneminde vakfımız aleyhine başlatılan kirli kampanyayı ve İBB'den para aldığı yalanını ilk yayan gazeteci müsveddesi. Gazetecilik; yalancılık, sahtekarlık, yüzsüzlük, arsızlık da değildir!" dedi.

Haluk Bayraktar'dan yalancı Çiğdem Toker'e ders!

İBB'nin mahkemeye sunduğu belgeyle yalanı ortaya çıkan ve yüzü kızarmadan sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiğdem Toker'e Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar adeta ders verdi.

Sözcü'nün yalancı yazarına; Haluk Bayraktar şunları söyledi:

"Kurucuları dışında hiçbir kişi/kurumdan tek kuruş bağış veya tahsis kabul etmeyen bir vakfa alenen iftira at, hakikati görmezden gel, mahkemelerde iftira attığın tescillensin, üstüne bir de utanmadan unutmayın yaz. İftira kampanyasını başlatan bu müfterinin arsızlığı unutulmasın"