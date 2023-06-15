İHA üreticisi bunu yaptı: Fiziki hasarı azalttı, İHA'sını izinsiz uçurabilecek! Tam 67 milyon dolar yatırım

Otonom drone geliştiricisi Percepto, FAA’dan onay alarak drone’larını uçuş izni almaksızın kullanabileceği yetkisini kazandı. İsrailli drone startup’ı Percepto, U.S. Federal Aviation Administration (FAA) tarafından görüş mesafesinin ötesinde uçuş (BVLOS) kullanımına izin veren muafiyeti aldıktan bir ay sonra yeni finansman turlarında 67 milyon dolar toplayarak büyük bir kilometre taşına ulaştı.

Koch Disruptive Technologies liderliğinde gerçekleşen son finansman turu, İsrail kökenli girişime önemli bir katmadeğer sağlıyor. Bu yatırım ile Percepto’nun toplam yatırım tutarı 120 milyon doları aşmış olup, şirketin operasyonlarını genişletmesine ve drone teknolojisini daha da geliştirmesine olanak sağlanacak.

Percepto, endüstriyel ve hizmet sektörlerinde bakım denetimlerini otomatikleştiren drone’lara odaklanıyor. Max ve Max OGI gibi drone modelleri, ileri sensörler ve kameralarla donatılmış olup, gaz sızıntıları, varlık bozulmaları ve yapısal sorunlar gibi konularda gerçek zamanlı olarak izleme ve tespit yapabilmekte. Bu kabiliyetleri, endüstriyel denetimler için daha verimli ve maliyet-etkin bir çözüm sunarak, ağır işgücüne olan ihtiyacı ortadan kaldırmakta ve tehlikeli çalışma ortamlarına bağlı olası riskleri azaltmakta.

Ancak drone şirketleri için en büyük zorluklardan biri, görüş hattının ötesinde uçuş için hukuki onay alabilmek. FAA’nın BVLOS muafiyeti, Percepto’ya ABD’de özel onay gerektirmeden otonom drone’larını kullanma imkanı sağlamaktadır. Bu, özellikle endüstriyel denetimlerin büyük talep gördüğü ABD pazarında şirket için yeni fırsatlar yaratmakta.

Ayrıca, muafiyet aynı zamanda Percepto’ya “kritik altyapı” bölgelerinde drone’larını kullanma yetkisi vermekte ve ek altyapı gerektirmemekte. Bu esneklik, şirketin güç santralleri, petrol rafinerileri ve diğer önemli tesisler gibi çeşitli endüstriyel ortamlarda hızla drone’larını kullanabilmesine olanak sağlayarak, altyapı bütünlüğünün etkin bir şekilde izlenmesini ve denetlenmesini sağlamakta.

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Percepto’nun bulut tabanlı analitik platformu, drone’larının değerini daha da artırmakta. Platform, yapay zeka ve makine öğrenme algoritmalarını kullanarak drone’lar tarafından toplanan verileri analiz ediyor ve hataları veya anormallikleri yakalıyor. Eyleme geçilebilir bilgiler ve gerçek zamanlı izleme sağlayarak, Percepto şirketlere bakım, güvenlik ve varlık yönetimi konularında bilinçli kararlar alma imkanı sunmakta.

Siemens Energy, Delek US ve ICL Dead Sea Works gibi önemli yatırımcıların ilgisini çeken Percepto, teknolojisine ve potansiyeline duyulan güveni göstermekte. Son finansman ve FAA onayı ile birlikte Percepto, endüstriyel sektörde otonom drone çözümlerine olan büyüyen talepten faydalanacak, pazar payını genişletecek ve keskin teknolojilerini ilerletme fırsatını sürdürecek.