  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İHA tesislerini gözetleyen Ruslara ilişkin son dakika uyarısı: Yeniden hatırlatıyoruz
Gündem

İHA tesislerini gözetleyen Ruslara ilişkin son dakika uyarısı: Yeniden hatırlatıyoruz

İstanbul’da İHA'ların AR-GE merkezinin bulunduğu yerde izinsiz çekim yaptıkları için gözaltına alınan 2'si Rusya uyruklu gazeteci olmak üzere toplam 3 kişi, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 19:04:00 -
İHA tesislerini gözetleyen Ruslara ilişkin son dakika uyarısı: Yeniden hatırlatıyoruz

İstanbul’da İnsansız Hava Araçlarının (İHA) AR-GE merkezinin bulunduğu yerde izinsiz çekim yaptıkları için gözaltına alınan 2'si Rusya uyruklu gazeteci olmak üzere toplam 3 kişi, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

"Yeniden hatırlatıyoruz"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan iki Rus vatandaşı bugün serbest bırakılmıştır. Rus muhataplarımızın son günlerde gösterdikleri işbirliğini takdirle karşılıyor; ülkemize gelecek yabancı basın mensuplarının resmi vize ve akreditasyon kuralları ile kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'de 24 saat içinde koronavirüsü durduran ilaç keşfedildi
Korona Virüs

ABD'de 24 saat içinde koronavirüsü durduran ilaç keşfedildi

Koronavirüste bilim dünyasını heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Araştırmacılar geliştirilen antiviral 'MK-4482/EIDD-2801' veya 'Molnupira..
Avrupa ülkesinden dünyayı sarsan açıklama: Her yeri vurabilirler
Dünya

Avrupa ülkesinden dünyayı sarsan açıklama: Her yeri vurabilirler

Belarus Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Kosıgin, komşu ülkelerin silahlanmaları arttırdığını belirterek, bu durumun Belarus iç..
Londra derbisinde gülen taraf Tottenham oldu
Spor

Londra derbisinde gülen taraf Tottenham oldu

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 11. haftasında Arsenal'ı 2-0 yendi.
Satılık 2008 model Ford Mondeo
Satılık 2008 model Ford Mondeo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay