İHA tesislerini gözetleyen Ruslara ilişkin son dakika uyarısı: Yeniden hatırlatıyoruz

İstanbul’da İnsansız Hava Araçlarının (İHA) AR-GE merkezinin bulunduğu yerde izinsiz çekim yaptıkları için gözaltına alınan 2'si Rusya uyruklu gazeteci olmak üzere toplam 3 kişi, savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı.

"Yeniden hatırlatıyoruz"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan iki Rus vatandaşı bugün serbest bırakılmıştır. Rus muhataplarımızın son günlerde gösterdikleri işbirliğini takdirle karşılıyor; ülkemize gelecek yabancı basın mensuplarının resmi vize ve akreditasyon kuralları ile kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz.'' ifadeleri kullanıldı.