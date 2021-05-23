İHA tehditlerine karşı geliştirildi... İşte Türkiye'nin yeni hava-hava füzesi

TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, devam eden mevcut ve potansiyel projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hava-hava füze ailesi olan GÖKTUĞ projesiyle ilgili olarak planlandığı üzere sürecin devam ettiğini vurgulayan Gürcan Okumuş, mini hava-hava füzesi AKDOĞAN’a ilişkin ilk defa bilgi verdi.

TÜBİTAK SAGE’nin öz kaynakları ile geliştirdiği AKDOĞAN hava-hava füzesinin detaylarından bahseden Okumuş, son dönemlerdeki İHA tehdidine dikkat çekti.

Okumuş, basit bir İHA sistemine yüksek maliyetli hava-hava füzesinin maliyet etkin bir çözüm olmadığı ve bu noktada mini hava-hava füzesine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Mini hava-hava füzesine ihtiyaç olduğunu belirten Okumuş, mini hava-hava füzelerinin HÜRJET gibi hafif taarruz uçakları ile AKINCI TİHA ve AKSUNGUR SİHA gibi insansız hava araçları tarafından çok sayıda taşınabilecek maliyet etkin bir çözüm olduğunu aktardı.

AKDOĞAN füzesi ile düşman İHA platformları ile diğer hava araçlarının daha maliyet etkin bir şekilde etkisiz hale getirilmesi mümkün olacak. AKDOĞAN füzesi sahip olacağı düşük ağırlık ve siluet ile çeşitli hava platformlarına entegre edilebilecek.