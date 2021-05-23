  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Akşener'in küstahlığına çok sert tepki: Bütün yaptıkları numaralar...
Çin'de maraton faciası! 21 ölü
Bakan Hulusi Akar'dan çok önemli Yunanistan açıklaması!
TOGG acı haberi duyurdu!
Teknoloji İHA tehditlerine karşı geliştirildi... İşte Türkiye'nin yeni hava-hava füzesi
Teknoloji

İHA tehditlerine karşı geliştirildi... İşte Türkiye'nin yeni hava-hava füzesi

TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, Türkiye'nin mini hava-hava füzesi AKDOĞAN’a ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 12:42:00 -
İHA tehditlerine karşı geliştirildi... İşte Türkiye'nin yeni hava-hava füzesi

TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, devam eden mevcut ve potansiyel projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hava-hava füze ailesi olan GÖKTUĞ projesiyle ilgili olarak planlandığı üzere sürecin devam ettiğini vurgulayan Gürcan Okumuş, mini hava-hava füzesi AKDOĞAN’a ilişkin ilk defa bilgi verdi.

TÜBİTAK SAGE’nin öz kaynakları ile geliştirdiği AKDOĞAN hava-hava füzesinin detaylarından bahseden Okumuş, son dönemlerdeki İHA tehdidine dikkat çekti.

Okumuş, basit bir İHA sistemine yüksek maliyetli hava-hava füzesinin maliyet etkin bir çözüm olmadığı ve bu noktada mini hava-hava füzesine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Mini hava-hava füzesine ihtiyaç olduğunu belirten Okumuş, mini hava-hava füzelerinin HÜRJET gibi hafif taarruz uçakları ile AKINCI TİHA ve AKSUNGUR SİHA gibi insansız hava araçları tarafından çok sayıda taşınabilecek maliyet etkin bir çözüm olduğunu aktardı.

AKDOĞAN füzesi ile düşman İHA platformları ile diğer hava araçlarının daha maliyet etkin bir şekilde etkisiz hale getirilmesi mümkün olacak. AKDOĞAN füzesi sahip olacağı düşük ağırlık ve siluet ile çeşitli hava platformlarına entegre edilebilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

1905

süper güç olma yolunda emin adımlarla Allah'ın izniyle başaracağız durmak yok yola devam İnşaAllah
  • Yanıtla
Yurt dışına seyahat ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşları ne zaman serbest olacak?
Yaşam

Yurt dışına seyahat ne zaman başlayacak? Yurt dışı uçuşları ne zaman serbest olacak?

Yurt dışına uçuşlar ne zaman başlıyor? Aylardır bazı ülkelere yurt dışı uçuşların kapalı olması sebebiyle vatandaşlar yurt dışı seyahat yasa..
CHP'liler bu işe çok kızacak! Cumhuriyet'teki yaprak dökümü Cihangir İslam'ı sevindirdi!
Gündem

CHP'liler bu işe çok kızacak! Cumhuriyet'teki yaprak dökümü Cihangir İslam'ı sevindirdi!

Cumhuriyet gazetesi ile Can Dündar arasında yaşanan gerginlik sonrası Özge Mumcu Aybars ve Erinç Yeldan gazetedeki yazılarına son verdiğini ..
CHP lideri Kılıçdaroğlu Peker'e sarıldı
Gündem

CHP lideri Kılıçdaroğlu Peker'e sarıldı

Katıldığı programda soruları cevaplayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP ile bir ittifakları olmadığını belirterek Sedat Peker'in i..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay