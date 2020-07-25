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Aktüel

İğneada longoz ormanlarındaki kuşlar gözlem kulesinden izlenecek

Kırklareli Valisi Bilgin: - "İğneada longoz ormanları dünyada görülmeye değer ender yerlerdendir"

Yeniakit Publisher
2020-07-25 15:19:56 -
İğneada longoz ormanlarındaki kuşlar gözlem kulesinden izlenecek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde doğal güzellikleriyle ünlü longoz ormanlarındaki kuşların izlenebilmesi için yapılan "kuş gözlem kulesi" hizmete açıldı.

Vali Osman Bilgin, gözlem kulesinin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 2 bin 500 dönümlük, içerisinde 4 gölün yer aldığı, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanların daha fazla yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Dünyadaki nadir ormanlardan olan longozlara kuş gözlem kulesi yapıldığını anlatan Bilgin, kuleden ormanlardaki kuşların izlenerek bu eşsiz güzelliğin artık daha kolay görülebileceğini kaydetti.

Kulenin 12 metre yüksekliğinde olduğunu anlatan Bilgin, "Biz longozun güzelliğini anlatamayız, buraları görenler ve yaşayanlar bilir. Trakya Kalkınma Ajansı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile valiliğimizce kuş gözlem kulesi yaptık. Önceden longoza gelen biri güzelliklerin bir çoğunu göremiyordu. Artık kule ile buradaki kuşlar ve doğa harikası görünür oldu." dedi.

Tüm vatandaşları longozları görmeye ve kano ile gezmeye davet eden Bilgin, "Herkesi kentimize davet ediyoruz. Ormanlarımızdaki kuşları kuleden izleyebilirsiniz. İğneada birçok zenginliğe ev sahipliği yapmakta. Bu güzellikleri görmeye ve hissetmeye bekliyoruz. İğneada longoz ormanları dünyada görülmeye değer ender yerlerdendir. Burası denizi, agro ve tarihi ile ön planda olan bir yer." ifadelerini kullandı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ise İğneada longoz ormanlarının Türkiye'nin zenginliği olduğunu, bölgenin kule sayesinde daha rahat gözlenebileceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bilgin ve Minsolmaz kuleye çıkarak bir süre dürbün ile kuşları izledi.

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