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Yaşam 'İğne canını yaktı' diyerek sağlık çalışanlarına saldırdılar!
Yaşam

'İğne canını yaktı' diyerek sağlık çalışanlarına saldırdılar!

Burdur'da iğne yaptırırken canı yandığı iddiasıyla 16 yaşındaki çocuğun yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırganlardan 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken 1 kişi tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 00:54:00 - 2021-08-24 01:00:15
'İğne canını yaktı' diyerek sağlık çalışanlarına saldırdılar!

Burdur’da sağlık çalışanlarını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si adli kontrolle serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; dün akşam saatlerinde hastaneye gelen 16 yaşlarındaki çocuk, iğne yaptırdı. İğne yapılırken çocuğunun canının yandığını iddia eden anne, dışarıda bulunan yakınlarını çağırdı. 1 kadın ve 2 erkekten oluşan grup hastanede hizmet veren kadın hemşire ve güvenlik görevlisini darp etti. Olayın ardından şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

 

1 kişi tutuklandı

Gözaltına alınan anne G.Ç., S.T., D.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi adli kontrolle serbest kalırken,1 kişi ise tutuklandı. Çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi sonrasında tutuklanan S.T., işlemlerinin ardından Burdur Cezaevine gönderildi.

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