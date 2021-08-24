'İğne canını yaktı' diyerek sağlık çalışanlarına saldırdılar!
Burdur'da iğne yaptırırken canı yandığı iddiasıyla 16 yaşındaki çocuğun yakınları sağlık çalışanlarına saldırdı. Saldırganlardan 2'si adli kontrolle serbest bırakılırken 1 kişi tutuklandı.
Burdur’da sağlık çalışanlarını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2’si adli kontrolle serbest bırakılırken, 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; dün akşam saatlerinde hastaneye gelen 16 yaşlarındaki çocuk, iğne yaptırdı. İğne yapılırken çocuğunun canının yandığını iddia eden anne, dışarıda bulunan yakınlarını çağırdı. 1 kadın ve 2 erkekten oluşan grup hastanede hizmet veren kadın hemşire ve güvenlik görevlisini darp etti. Olayın ardından şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
1 kişi tutuklandı
Gözaltına alınan anne G.Ç., S.T., D.Y. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 kişi adli kontrolle serbest kalırken,1 kişi ise tutuklandı. Çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi sonrasında tutuklanan S.T., işlemlerinin ardından Burdur Cezaevine gönderildi.