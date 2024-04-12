  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

112 Acil Sağlık ekipleri bayramda 13 binden fazla yaralıya müdahale etti: Binlerce trafik kazası meydana geldi

Erdoğan Mahmud Abbas ile görüştü! ‘İsrail bu zulmün bedelini ödeyecek’

Bir katil gidiyor başka bir katil geliyor! Anketlerde önde

MEB eğitimde “yapay zekâ” kullanımını uluslararası alanda masaya yatıracak: MEB, yapay zekâya yöneliyor

İsrail askerleri ile Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik baskıları arttı: Yahudi yerleşimciler Filistin’i yakıyor

Nijer, Rusya ile askeri bağlarını güçlendiriyor: Rusya, askeri eğitmenlerini Nijer’e yolladı

AK Parti’ye son zamanlardaki eleştirileriyle dikkat çekiyordu! Mehmet Metiner’den bomba “Erdoğan” yazısı

HÜDAPAR’dan Filistin açıklaması!

En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı netleşti! O isim, “Kesin” diyerek açıkladı

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 47 ilde 826 arsayı satışa çıkarıyor: Yoğun talep var... Bu fırsat kaçmaz
Yaşam İğne atsan yere düşmez! İşte bayramda Eminönü
Yaşam

İğne atsan yere düşmez! İşte bayramda Eminönü

Yeniakit Publisher
2024-04-12 19:48:00 -

Ramazan bayramının son gününde Eminönü adeta dolup taştı.

Ramazan Bayramı’nın son gününde de havanın güzel olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler İstanbul Boğazı’nın tadını çıkarmak için Eminönü’ne akın etti. Boğaz turu yapmak ve vapur seferlerini kullanmak isteyen turistler yoğunluğa neden oldu. Vapurlar dolup taşarken, Eminönü’nde yaşanan insan seli havadan görüntülendi. Görüntülerde, meydana akın eden turistler nedeniyle adım atacak yer kalmadığı görülüyor.

“Yine yoğun ve kalabalık”

Sakarya’dan İstanbul’a bayram gezmesi için gelen Mustafa Öztürk, “Sakarya’dan geliyorum. İstanbul’u gezmeye geldim. En son 2 ay önce geldim. Yine yoğun ve kalabalık. İnsanlar bayram gezmesinde. Önce Kadıköy’e gittik. Oradan da buraya geldik. Buradan ise Ortaköy’e kumpir yemeğe geçeceğiz. İstanbul’un tarihi Mısır Çarşısı, Kadıköy, Ortaköy ve Kız Kulesi gibi gezilecek çok yeri var” şeklinde konuştu.

“Çok güzel bir şehir”

Bayram Ziyareti için Bursa’dan geldiğini söyleyen Erol Pehlivanoğlu, “Çok yoğunluk var. Çok güzel bir şehir. Herkese gelmelerini tavsiye ederim. Sultanahmet, Galata Köprüsünden karşıya geçeceğiz, Eminönü, Mısır Çarşısı’nı gezeceğiz. Bayram yoğunluğunda kalabalık normal. Herkes güzel havayı buldu dışarı çıktı. Otopark sorunu var. Hallederse gelsinler. Deniz otobüsü, metroyla gelebilirler. Kendileri bilirler ama yoğunluk var” dedi.

Bu çiçekler sadece 15 gün yaşıyor!
Bu çiçekler sadece 15 gün yaşıyor!

Yaşam

Bu çiçekler sadece 15 gün yaşıyor!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaz aylarında kurumuştu! İşte son hali
Yaz aylarında kurumuştu! İşte son hali

Yaşam

Yaz aylarında kurumuştu! İşte son hali

Kovan sayısı 5’ten 65’e çıktı! Üst düzey yöneticiliği bırakıp İstanbul’u terk etti
Kovan sayısı 5’ten 65’e çıktı! Üst düzey yöneticiliği bırakıp İstanbul’u terk etti

Yaşam

Kovan sayısı 5’ten 65’e çıktı! Üst düzey yöneticiliği bırakıp İstanbul’u terk etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23