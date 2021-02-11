Oruç aşıyla bozulur mu? Üç aylar 13 Şubat 2021’de ramazan ayı ise 13 Nisan 2021’de başlayacak. Vatandaşlar oruç tuttuklarında iğne, aşı yaptırmaları halinde ne olacağını araştırmaya başladı.

İğne aşı yaptıranın orucu bozulur mu?

İğnenin orucu bozup bozmayacağı, kullanılış amacına göre değerlendirilebilir. Ağrıyı dindirmek, tedavi etmek, vücudun direncini artırmak, gıda vermek gibi amaçlarla enjeksiyon yapılmaktadır. Gıda ve keyif verici olmayan enjeksiyonlar, yemek ve içmek anlamına gelmediklerinden orucu bozmazlar. Ancak gıda ve/veya keyif verici enjeksiyonlar orucu bozar. Hastaya serum veya kan verilmesi de, aynı hükme tabidir.