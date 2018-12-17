İGİAD’ın Türkiye İş Ahlakı Araştırması yarın açıklanıyor

Son yıllarda iş dünyasında ihmal edilen değerler Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği (İGİAD) tarafından tespit edilerek rapor haline getirildi. Prof. Dr. Ömer Torlak, Prof. Dr. Şuayıp Özdemir, Doç. Dr. Erkan Erdemir’in editörlüğünü yaptığı “İGİAD 2018 Türkiye İş Ahlakı Araştırması” sonuçları yarın açıklanacak. İş ahlakını erozyona uğratan sebepler ve sorumluların ortaya konacağı rapor, İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) İGİAD Başkanı Ayhan Karahan ve İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.