“İGE sayesinde ihracatçılar teminatsız krediye ulaşabilecek”

Gülle, “Kurduğumuz şirket, yeni yatırımların hayata geçmesi için, KOBİ’ler başta olmak üzere ihracatçı şirketlere finansman desteği sağlayacak. İhracat ailemiz, şirketimiz vasıtasıyla arkasında kurum olduğunu hissedecek” dedi. Gülle, İGE’nin özellikle KOBİ seviyesindeki ihracatçıların finansman erişimindeki yaşadıkları güçlükleri gidermek için kurulduğunu belirterek, “İhracatçının iki temel sorunu vardı. Birincisi, kredi oluşturmak, ikincisi de teminat mektubu oluşturmak. İGE sayesinde ihracatçılar teminatsız TİM’in kefaletiyle oluşacak bir sistemle krediye direkt ulaşabilecek ve çok büyük hacimleri kullanabilecek. Bu yapı, hem üyelerimize finansman konusunda destek verecek hem de ihracat için yapacakları işlerde de ciddi katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.