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Aktüel Iğdır'daki 48 camide kapsamlı Kovid-19 temizliği
Aktüel

Iğdır'daki 48 camide kapsamlı Kovid-19 temizliği

Yeniakit Publisher
2020-12-02 16:22:15 -
Iğdır'daki 48 camide kapsamlı Kovid-19 temizliği

IĞDIR (AA) - Iğdır'daki 48 camide, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında iç ve dış temizlik yapılıyor.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkanvekili Hüseyin Engin Sarıibrahim'in talimatıyla, kent genelinde yer alan 48 caminin iç ve dış temizliğinin yapılması için tamamı kadınlardan oluşan, Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı 14 kişilik ekip kuruldu.

İlk etapta, kent merkezinde bulunan ve en çok kullanılan camilerden merkez Ulu Cami, Hacı Yusuf Hacer Camii ve Nuh Nebi Camiinde temizlik çalışması yapıldı.

Iğdır Belediyesinden yapılan açıklamada, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında temizlik çalışmalarına dikkat edildiği belirtildi.

Camilerin yoğunluğuna göre temizliğin belli aralıklarla yapılacağı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ekiplerimiz, belirli aralıklarla camilerimizin hem iç mekan hem de dış mekan temizliklerini ayrıntılı olarak yapacak. Yapılan detaylı temizlik çalışmaları ile toplum sağlığını tehdit eden koronavirüs salgını riskinin de en aza indirilmesini amaçlıyoruz."

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