  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kocaeli'de korkutan yangın
CHP'li Muhittin Böcek'in acı günü
İzinsiz ceylan getirdi! İdari işlem yapıldı
Senegalli eski bakan hayatını kaybetti
Yerel Iğdır'da trafik kazası! 1 ölü, 1 yaralı
Yerel

Iğdır'da trafik kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Iğdır'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 15:23:00 -
Iğdır'da trafik kazası! 1 ölü, 1 yaralı

Burhan Atlas (51) yönetimindeki 76 AU 378 plakalı kamyonet, merkeze bağlı Küllük köyü yakınlarında sürücüsü aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptıktan sonra karşı şeride geçip devrildi.

Devrilen kamyonete şeridinde giden Mehmet Çekim'in kullandığı 35 KZP 58 plakalı kamyonetin çarptığı kazada, Atlas olay yerinde hayatını kaybetti, araçta sıkışan Çekim yaralandı.

Çekim, AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak Iğdır Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay