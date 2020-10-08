Iğdır'da tarihi eser niteliğinde 2 heykel ele geçirildi
IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 heykel ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması çalışmaları kapsamında, Emek Mahallesi’nde 2 kişiyi takibe aldı.
Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, ekiplerce mahallede düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden tarihi eser niteliğine 2 heykel ele geçirildi.
Zanlıları gözaltına alan jandarma heykellere ise el koydu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.