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Aktüel Iğdır'da tarihi eser niteliğinde 2 heykel ele geçirildi
Aktüel

Iğdır'da tarihi eser niteliğinde 2 heykel ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 12:36:51 -
Iğdır'da tarihi eser niteliğinde 2 heykel ele geçirildi

IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 heykel ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması çalışmaları kapsamında, Emek Mahallesi’nde 2 kişiyi takibe aldı.

Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, ekiplerce mahallede düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerden tarihi eser niteliğine 2 heykel ele geçirildi.

Zanlıları gözaltına alan jandarma heykellere ise el koydu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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