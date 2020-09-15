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Aktüel Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu
Aktüel

Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:40:33 -
Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

IĞDIR (AA) - Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1005 sikke ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması çalışmaları kapsamında, Tuzluca ilçesine bağlı Gaziler köyünde bir araçta tarihi eser bulunduğunu tespit etti.

Ekiplerce düzenlenen operasyonla durdurulan araçta, tarihi eser niteliğinde 1005 sikke ele geçirildi.

Aracı kullanan şüpheli gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü. Sikkelere ise el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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