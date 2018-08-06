Iğdır’da “Taramalara Davet” projesiyle gelen büyük başarı!

Proje kapsamında, öncelikle sağlık personellerinden oluşturulan bir ekip kurulmuş. Bu ekip ile ildeki merkez, ilçe ve köylerde, okullarda, camilerde halka ulaşmak için köy evlerinde, toplanılmış, duyurular yapılmış, kapı kapı dolaşılmış, kanserin erken teşhisi ile tedavisinin mümkün olduğu, bunun için bazı testlerin yapılması gerektiği ve bu testlerin tamamen ücretsiz olup, nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirilmeler yapılarak, kadınların tarama testlerine yönelik çekinceleri ve tereddütleri giderilmiş, Müdürlükçe hazırlanan çeşitli hediyeler ve davet kartları verilerek, iyi niyet ve samimiyet gösterilmiş.Sonrasında İl Sağlık Müdürlüğü sunulacak hizmete ulaşım engelini de ortadan kaldırarak, tahsis ettiği araçlarla, tarama yapılacak kadınları evlerinden alıp, KETEM (Kanser Erken Teşhis Ve Tarama Merkezi) de mamografi HPV-DNA ve GGT taramalarını yapıldıktan sonra yine evlerine bırakmış. Elbette ki öne çıkan bu çalışmanın yanında İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan EROL ve çalışma arkadaşları durmamış, sağlık kuruluşlarından hizmet alan hastaları ziyaret ile teşvik ederek, il genelinde halka açık ve kapalı alanlarda standlar kurarak, davet kartları, broşür ve afişler dağıtılmış, yerel radyo ve gazetelerde programlar ve bültenler hazırlanmış ve kanserde erken teşhiste dikkate çeken farkındalık faaliyetlerini de etkin bir şekilde yürütmüş.

Bu bağlamda Sağlık Bakanlığı Kanser Daire Başkanlığı tarafından tarama sayılarına göre yayımlanan grafik çalışmalarında, Iğdır ili, Türkiye ortalamasında, haftalık hedef nüfus oranlarına göre, birinci veya ikinci sıralarda, yıllık ülke ortalamasında ise ilk 10 il içerisinde yerini almış. Bu sevindirici sonucun ardından açıklamada buluınan, Iğdır İl Sağlık Müdürü Dr. Alpaslan EROL; ilde yürütülen kanser taramalarının başarısının özveriden ve azimden kaçınmayan, zaman gözetmeksizin çalışan, ekip ruhuna inanan ve önce kendi farkındalığını geliştiren, sağlık personellerinin çalışmasının sonucu olduğunu bu anlamda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına tebrik ve teşekkür ettiğini, Kanser Taramaları ve Kanser Farkındalık Etkinlikleri’nin Iğdır ilinde faal olarak yürütülmeye devam edileceğini, tamamen ücretsiz sunulan bu hizmetten faydalanıp, kanser taranmasını yaptırmak isteyen tüm vatandaşlarının KETEM’e ve Aile Hekimleri’ne mutlaka başvurmaları gerektiğini belirtti.