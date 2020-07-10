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Aktüel

Iğdır'da sağanak ve fırtına etkili oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-10 18:47:25 -
Iğdır'da sağanak ve fırtına etkili oldu

IĞDIR (AA) - Iğdır'da etkili olan sağanak, bazı iş yeri ve kamu kuruluşlarında hasara neden oldu.

Tuzluca ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak, bir süre sonra fırtınaya dönüştü.

Yaklaşık 4 saat boyunca aralıksız etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı, bazı caddeler yürünmez hale geldi.

İlçe girişinde bulunan Tuzluca Belediyesine ait depo yıkıldı, deponun hafriyatı kara yoluna döküldü.

Ayrıca, Iğdır-Kars kara yolunda ilerleyen sürücüler aşırı yağış ve su taşkınları nedeniyle güçlükle ilerledi.

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