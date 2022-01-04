Iğdır'da okullar yarın tatil mi? 5 Ocak 2022 Iğdır'da okullar kar tatili olacak mı?.
Iğdır'da okullar yarın tatil mi? 5 Ocak 2022 Çarşamba Iğdır'da okullar kar tatili olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Kar yağışı nedeniyle öğrencilerin merakla okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Iğdır'da okullar tatil mi? Iğdır Valiliği tatil açıklaması var mı?
Iğdır'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 9 köyde eğitime ara verildi. Kentte akşam saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar yağan kar nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.
Iğdır'da okullar yarın tatil mi?
Ulaşıma kapanan köyler arasında Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca, Kızılkule ve Gülpınar köylerinde eğitime bir gün süreyle ara verildi. İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Iğdır Valiliği 5 Ocak 2022 Çarşamba günü Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Karaçomak, Kervansaray, Pınarbaşı, Taşlıca, Kızılkule ve Gülpınar köylerinde okullar olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.