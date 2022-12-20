  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Iğdır'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Iğdır'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Iğdır'da minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 22:06:00 -
Iğdır'da korkunç kaza: Çok sayıda yaralı var

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer E. yönetimindeki 09 DJ 581 plakalı minibüs, Fesih S. yönetimindeki 76 AAK 870 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışma sonucu kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki otomobillere vurarak durabilirken kamyonet ise bir evin bahçesine girerek durabildi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüleri ile birlikte Rana K., Eyüp K., Metehan A., Goncagül K., Selma A., Bedirhan A., İsmet A., Fatih B., Okan Ç., Bayram A. ve Muhammet S. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23