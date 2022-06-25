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Yerel Iğdır'da kaybolan kişi arazide ölü bulundu
Yerel

Iğdır'da kaybolan kişi arazide ölü bulundu

Elmagöl köyünde koyunlarını otlatmak amacıyla araziye çıkan Ferzende Acu'nun (55) koyun sürüsü, dün akşam saatlerinde köye sahipsiz dönünce yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 09:37:00 -
Iğdır'da kaybolan kişi arazide ölü bulundu

Bunun üzerine bölgede AFAD, jandarma, 112 Acil Servis ekipleri, Acu'nun yakınları ve köy sakinlerinin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Ekipler, sabah saatlerine kadar sürdürdükleri arama çalışmaları sonucu köye yakın arazide buldukları Acu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Acu'nun cansız bedeni Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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