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Aktüel

Iğdır'da kar sularıyla açan çiçekler doğaya renk katıyor

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:49:01 -
Iğdır'da kar sularıyla açan çiçekler doğaya renk katıyor

IĞDIR (AA) - Iğdır'ın dağlarında eriyen kar sularının beslediği arazilerde açan çiçekler güzel görüntüler oluşturuyor.

İlkbahar mevsiminin gelmesinin ardından Aras dağlarındaki karlar erimeye başlayınca, akarsu yatakları suyla doldu.

Dere kenarları ve göletlerin etrafındaki araziler de kar suları ve yağmurlarla canlanınca bu alanlar başta olmak üzere, çevrede rengarenk çiçekler açtı.

Çiçeklerin sarı, mavi, kahverengi, kırmızı topları ve yeşeren otlarla ayrı bir güzelliğe bürünen araziler, doyumsuz güzellikler ortaya çıkardı.

Doğaya ayrı bir güzellik sunan bu güzellik yöre sakinleri ve misafirlerinin de beğenisini topluyor.

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