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Iğdır'da insanlık dışı olay… 15 büyükbaş hayvana eziyet

Iğdır'da, yaylada su içmek için dereye inen 15 hayvana kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından işkence edildi.

31 Temmuz 2018 Salı 15:49
Iğdır'da insanlık dışı olay… 15 büyükbaş hayvana eziyet

Alınan bilgiye göre, Tuzluca ilçesine bağlı Yeni Yayla bölgesinde Yavuz Gümüştekin isimli çiftçiye ait 60 büyükbaş hayvan, su içmek için yaylada bulunan dereye indi.

Hayvanların dereye inmesinin ardından kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, 15 büyükbaş hayvanı bir alana götürüp dirgen ve küreklerle vurarak darp etti. Hayvanların boynuzlarının da kazma ve küreklerle kırıldığı olayın ardından geri gönderilen hayvanlardan gebe olan 3'ü yavrularını düşürdü, 3 hayvan ise kesime gönderildi.

Durumun yetkililere bildirilmesinin ardından yaylaya jandarma ve veteriner ekipleri gelerek tutanak tuttu.

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 15:49
  1. ığdır

YORUM YAZ

  • berzah_berzah_27 dk önce
    hala hükümet niye bekliyor,bunca kararnameler çıktı neden hayvan hakları için bekleniyor,bunları yapana öyle bir kaç bin lira ceza verip salınmaması lazım,zavallı eşşeklere vuran o mahluğa 1200 tl civarı ceza verildi salındı,hala niye bekleniyor anlamak mümkün değil,devlet siz değilmisiniz,yetki sizde değilmi,muz cumhuriyetimi burası,çıkıyorsunuz tv lere atıp tutuyorsunuz,söz değil icraat bekliyor bu millet,yok o bakan bunu dedi yok şu bakan bunu dedi,bakmayı bırakında bir şeyler yapın
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