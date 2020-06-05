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Aktüel

Iğdır'da foseptik çukuruna düşen oğlağı zabıta kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-06-05 12:02:51 -
Iğdır'da foseptik çukuruna düşen oğlağı zabıta kurtardı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da foseptik çukuruna düşen oğlağı, Halfeli Belediyesinin zabıta ekipleri kurtardı.

Halfeli beldesine bağlı Özvatan Mahallesi'nde bir vatandaşın bahçesindeki foseptik çukuruna düştüğü ihbarını alan belediye ekipleri, çalışma başlattı.

Yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukurda mahsur kalan oğlak, zabıtanın uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

Oğlağı kurtaran zabıta memuru Erkan Doğruyol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşın ihbarı üzerinde geldikleri foseptik çukurunda düşen oğlağı başarılı çalışmayla kurtardıklarını söyledi.

Doğruyol, "Vatandaşlarımızın bahçelerinde geçmişte kullandıkları su kuyusu ve foseptik kuyuları üzerileri açık olduğundan tehlike saçmaktadır. Vatandaşlarımızdan ricamız kullanmadıkları bu kuyuları ya tamamen ya da üzerilerinin emniyetli şekilde kapatmalarıdır. Çünkü hayvanlar ve çocuklar için büyük risk teşkil etmektedir." dedi.

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