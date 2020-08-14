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Aktüel

Iğdır'da çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı

Yeniakit Publisher
2020-08-14 20:42:20 -
Iğdır'da çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak ayırdı

IĞDIR (AA) - Iğdır’da, akrabalar arasında çıkan bıçaklı, sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bağlar Mahallesi'ndeki bir parkta akraba iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçak ve sopaların kullanıldığı kavgayı ayırmakta güçlük çeken polis havaya ateş açtı.

Olay yerine birçok polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, kavgada yaralanan R.K, İ.K, M.K. ve Ö K. sağlık ekiplerince Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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