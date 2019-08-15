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Iğdır Üniversitesinden sülük yetiştiriciliğine destek

Iğdır Üniversitesi tarafından hayata geçirilen projeyle, nesli tehlike altında olan sülük yetiştiriciliğinde 30 anaçtan 200 yavru üretildi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:47
Iğdır Üniversitesinden sülük yetiştiriciliğine destek

Iğdır Üniversitesi tarafından hayata geçirilen projeyle, nesli tehlike altında olan sülük yetiştiriciliğinde 30 anaçtan 200 yavru üretildi.


Iğdır Üniversitesi tarafından hayata geçirilen projeyle, nesli tehlike altında olan sülük yetiştiriciliğinde ilk yavrular üretildi. Modern tıpta çokça kullanılan Hirudo verbana türü sülük, Türkiye’den yurt dışına sağlık sektöründe ve ilaç sanayisinde kullanılmak üzere ihraç ediliyor. Tıpta aşırı kullanımı nedeniyle neslinin tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalan sülük türleri, nesli tehlike altında olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslar arası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) ile koruma altına alındı. Türkiye’nin sağlık ve ekonomisine katkı sağlayan su ürünlerinden biri olan sülükler, ülkenin bazı yerlerinde kontrollü şekilde yetiştiriliyor. Bu kapsamda, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma’nın fikir öncülüğünde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği Bölümünde görevli Dr. Öğr. Üyesi Mine Köktürk ve Araştırma Görevlisi İbrahim Hakkı Kadirhanoğulları tarafından yürütülen projeyle, uygulama ve araştırma merkezi laboratuvarlarında gerçekleştirilen çalışmayla ilk etapta 30 anaçtan 200 yavru sülük üretildi.


Dr. Öğr. Üyesi Köktürk, proje hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite olarak nesli tehlike altında olan sülük türlerinin kontrollü şartlarda üretimine yönelik çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:47
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