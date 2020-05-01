Iğdır Üniversitesi fırın işçilerine siperli maske dağıttı

IĞDIR (AA) - Iğdır Üniversitesi öğretim görevlileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de mesai yapan fırın işçilerine ziyarette bulunarak, siperli maske hediye etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı güvenlik güçleri ve sağlık çalışanları için siperli maske üreten üniversite, bu kez fırın işçileri için çalışma yaptı.

Öğrenci Dekanlığında gönüllü öğrenciler tarafından 3 boyutlu yazıcılarla üretilen maskeleri kentteki fırınları dolaşarak dağıtan üniversite ekibi, fırın işçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutladı.

Maske dağıtım etkinliğine katılan Dekan Öğretim Görevlisi Hakan Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1 Mayıs'ta da mesaisini sürdüren fırıncıları hem ziyaret ettiklerini hem de bayramlarını kutlayarak maske hediye ettiklerini belirtti.

Osmanlı'dan bugüne gelen ramazan pidesi geleneğini sürdüren fırıncıları bugünlerinde anmak maksadıyla ziyarette bulunduklarını belirten Güngör, "Fırın işçisi kardeşlerimizin sağlığı bizim için çok önemli. Onlara üniversitemizde üretilen siperlik maskeleri hediye ederken, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü de kutladık." dedi.

Fırın işçilerinden Eylem Akdağ da hatırlanmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Üniversite hocaları sağ olsunlar bizlere maske hediye ettiler. Böylesi bir günde hatırlanmak, anımsanmak bizleri mutlu etti. Ayrıca hocalarımızın bizlere hediye ettikleri maskeler için de teşekkür ediyorum." diye konuştu.