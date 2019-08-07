Iğdır Üniversitesi doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda başta İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetiminde görevlendirilmek üzere doktor öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. Iğdır Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? Iğdır Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden: ‘Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde boş bulunan kadrolarına, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Iğdır Üniversitesi öğretim üyeliğine yükseltilme ve atanma kriterleri yönergesine göre asgari şartları sağlayan öğretim Üyesi alınacaktır. İlan ile ilgili detaylar www.igdir.edu.tr sayfasından duyurulacaktır.” denildi.

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