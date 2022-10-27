  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Iğdır İl Özel İdaresi taşınmazları satışa çıkardı
Ekonomi

Iğdır İl Özel İdaresi taşınmazları satışa çıkardı

Iğdır İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü idareye ait taşınmazların satışı işi için zeyilname ilanı yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 15:22:00 -
Iğdır İl Özel İdaresi taşınmazları satışa çıkardı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre duyuruyla özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazların satış işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatte hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden Iğdır İl Özel İdaresi Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda yapılacak.

Satışı yapılacak taşınmaza ait ihale şartnamesi  mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23