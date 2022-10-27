Iğdır İl Özel İdaresi taşınmazları satışa çıkardı
Iğdır İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü idareye ait taşınmazların satışı işi için zeyilname ilanı yayımlandı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre duyuruyla özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen taşınmazların satış işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi uyarınca açık teklif usulü ile karşılarında yazılı tarih ve saatte hizalarında belirtilen tahmini bedel üzerinden Iğdır İl Özel İdaresi Hizmet Binası Encümen toplantı salonunda yapılacak.
Satışı yapılacak taşınmaza ait ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel iyileştirme Müdürlüğünden bedelsiz olarak görülebilir.
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