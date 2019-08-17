Iğdır Havalimanı yolcu trafiği Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı 2019 yılı Temmuz ayı hizmet verilen yolcu sayısını açıklandı.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı 2019 yılı Temmuz ayı hizmet verilen yolcu sayısını açıklandı.

Havalimanı’nda 2019 yılı Temmuz ayı hizmet verilen yolcu sayısı 23 bin 191, uçak trafiği 166, yük trafiği kargo, posta, bagaj ise 266 ton olduğu açıklandı.

Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı 2019 yılı Temmuz ayı sonu itibarı ile 7 aylık hizmet verilen yolcu sayısı 158 bin 247, uçak trafiği bin 214, yük trafiği kargo, posta, bagaj ise bin 622 ton olarak gerçekleşti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.