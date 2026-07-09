Iğdır FK sezona bomba gibi giriyor! 2 takviye daha yapıldı
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1. Lig'de yeni sezonda Süper Lig hedefiyle hazırlıklarını sürdüren Iğdır FK, kadrosunu iki yeni isimle güçlendirdi. Yeşil-beyazlı ekip, kaleci Jakub Szumski ile orta saha oyuncusu Efe Kaan Sihlaroğlu'nu renklerine bağladı.
Iğdır FK, son olarak Sakaryaspor forması giyen Polonyalı kaleci Jakub Szumski ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Türkiye'de daha önce Erzurumspor FK, Samsunspor ve Sakaryaspor formalarını giyen 34 yaşındaki file bekçisi, geride kalan sezonda Sakaryaspor'da 35 karşılaşmada görev alırken 2 sarı kart gördü.
Yeşil-beyazlı ekip, bir diğer transferini ise Almanya'dan gerçekleştirdi. Son olarak Bundesliga 2 ekiplerinden Karlsruhe forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Kaan Sihlaroğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Iğdır FK, yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeye devam ederken, 2026-2027 sezonunda Süper Lig hedefi doğrultusunda iddialı bir kadro oluşturmayı amaçlıyor.