  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu
için kalan
Aktüel

Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Çelik serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:23:42 -
Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Çelik serbest bırakıldı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Çelik, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, cumhuriyet savcılığında yürütülen terör soruşturması kapsamında "PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak" suçundan 15 Mayıs'ta evinde gözaltına alınan HDP'li Eylem Çelik'in emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sabah saatlerinde yapılan sağlık kontrolünün ardından Iğdır Adliyesi'ne çıkartılan Çelik, savcılıktaki sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikçe yeniden ifadesi alınan Çelik, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kentte 15 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda Çelik ve Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alınmış, Akkuş tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İçişleri Bakanlığı, Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü Iğdır Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı