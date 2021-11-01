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Kadın - Aile İğdenin faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

İğdenin faydaları nelerdir?

İğde, çekirdekli ve küçük bir meyvedir.İğdenin diğer bitkilerden farklı olarak azotu köklerinde depolama gibi bir özelliği vardır.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 00:02:00 -
İğdenin faydaları nelerdir?

İğde, çekirdekli ve küçük bir meyvedir.İğdenin diğer bitkilerden farklı olarak azotu köklerinde depolama gibi bir özelliği vardır. Bu özelliği sayesinde ise yetiştiği toprağın verimli olup olmamasını ayırt etmez ve çoğu ortamda yetişebilir. Yaz ve kış aylarında yeşil kalabilen yaprakları vardır ve çok sıcak havalara karşı da oldukça dayanıklı bir bitkidir.

İğdenin insan sağlığı açısından faydalarından bazıları şunlardır:

-İğde, böbrek hastalıklarına iyi gelir. Böbrek hastalığı olanların, bol bol iğde tüketmesi faydalı olacaktır. İğdenin kendisi gibi, çekirdeği ve çiçeği de faydalıdır. Hepsi birlikte kaynatılıp çay şeklinde tüketilirse böbrek taşı sorununa da iyi gelir.

-C vitamini bakımından zengin bir meyve olan iğdeyi kışın tüketmek bünyenin güçlenmesini sağlar. Soğuk algınlığına karşı vücudun korunmasına da destek olur.

-Kuru iğde ve yaprağı beraber kaynatıldığında elde edilen çay, kuru öksürüğe iyi gelir.

-İshal, önemli sindirim ve bağırsak problemlerinden birisidir. Vücutta su kaybına yol açan, halsizlik ve iştahsızlığı da beraberinde getiren ishali, iğdeyi suda kaynatarak içmeniz, sizi bu problemden kısa sürede kurtaracaktır.

-İğdenin içeriğinde bol miktarda bulunan omega 7 yağı vücuttaki kalojeni artırarak cildin ve saç köklerindeki hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

-İğde karaciğerdeki toksinleri temizler, kötü kolesterolü (LDL) düşürerek damar sağlığının korunmasına katkı sağlar.

-İğde, yemeklerden sonra hazımsızlık sorunu yaşayanlarda mideyi rahatlatır.

 

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