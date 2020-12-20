İğde nasıl tüketilir? İğde meyvesi nelere iyi gelir?
Toplumda pek bilinmese de iğde meyvesi tam bir şifa deposudur. Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yetişen iğde, içeriğinde çok fazla vitamini barındırır. Peki iğde meyvesi nasıl tüketilir? İğde nelere iyi gelir?
Kabuklu ve oval şekilde bir meyve türü olan iğde, vitamin deposu olmakla birlikte sağlığa inanılmaz faydalar sağlar. Toplumda pek bilinmese de Türkiye'nin hemen hemen her yerinde yetişebilmektedir. Ayrıca birçok ülkede hastalıklara karşı tedavi amaçlı kullanılmaktadır.
İşte iğdenin inanılmaz faydaları
- Ağız ve diş sağlığı açısından yararlıdır.
- İshalin geçmesine yardımcı olur.
- Karaciğer yağlanmasını azaltır.
- İdrar sorunlarını düzenler.
- Yüzdeki sivilce ve siyah noktaların giderilmesini sağlar.
- Böbreklerin sağlıklı biçimde çalışabilmesini destekler, böbrek hastalıklarına iyi gelir.
- Diyabet dostudur.
- Egzamayı engeller.
- Kanser riskini azaltmakla birlikte kanserin büyüme hızını yavaşlatır.
- Hazımsızlığa iyi gelir.
- Mide bulantılarının önlenmesine yardımcı olur.
- C vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu sayede üst solunum yolları hastalıklarına karşı birebirdir.
- Bağışıklığı güçlendirir.
İğde meyvesi nasıl tüketilir?
İğde ağacının meyveleri yenilebilir. Aynı zamanda çiçeklerini suda haşlayarak çayı yapılabilir. İğde çiçeği ve iğde yaprakları kaynatılarak suyu tüketilebilir. İğdenin hoş kokusu koklandığı zaman zihin açıklığı verdiği bilinir.