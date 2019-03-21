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İGDAŞ’tan dev işbirliği

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İGDAŞ, Brezilya’nın en büyük gaz dağıtım şirketi olan COMGAS ile işbirliği anlaşması yaptı. ‘İstanbul’dan Sao Paulo’ya güçlü bir enerji köprüsü’ olarak tanımlanan bu işbirliği ile kurumlar arasında ortak çalışma alanlarının belirlenmesi ve sahip olunan tecrübelerin paylaşımı amaçlanıyor.

21 Mart 2019 Perşembe 18:44
İGDAŞ’tan dev işbirliği

Türkiye’de doğalgaz dağıtım sektörünün okulu olarak kabul edilen İGDAŞ, Brezilya’da Sao Paulo’yı da kapsayan geniş bir bölgede doğalgaz dağıtımı yapan COMGAS ile işbirliği protokolü imzaladı. Bu işbirliği için İGDAŞ adına imzayı, İBB Genel Sekreteri ve İGDAŞ Yönetim Kurulu BaşkanıDr. Hayri BARAÇLI ve Genel Müdür Ali İhsan SILKIM attı. COMGAS adına da; Brezilya İstanbul Başkonsolosu PauloRobertoCaminha de Castilhos FRANÇA, aynı zamanda Uluslararası Gaz Birliği (IGU) Dağıtım Komitesi’nin Başkanlığını da yürüten COMGAS Operasyon Direktörü José Carlos Broisler OLIVER ve COMGAS Operasyon Direktörü Rafael BERGMAN Joseprotokolü imzaladı. Kurumlar arasında ortak çalışma alanlarının belirlenmesini ve sahip olunan tecrübelerin paylaşımını amaçlayan bu işbirliğinin 24 ay süreceği belirtildi.

İBB Genel Sekreterliği’nin yanı sıra İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak törene katılan Dr. Hayri BARAÇLI, “Türkiye ve Brezilya arasındaki işbirliği, dünya çapında marka ürün çıkartacak noktaya geliyor. Bugün burada atılan imzalar, ileride ortaya çıkacak çok daha büyük ve farklı işbirliklerinin temelini oluşturabilir” dedi. İGDAŞ’ın yenilikçi ve kalitesini sürekli artıran bir kurum olduğunun altını çizen BARAÇLI, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm şirketleri, vatandaş memnuniyetini merkeze alan bir hizmet anlayışıyla çalışıyor. Tek hedefimiz var. Büyükşehir Belediyemizin vizyonunu da oluşturan; vatandaşın açığa çıkmamış ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir belediyecilik anlayışıyla hizmet etmek. Bunun adı da ‘Gönül Belediyeciliği’dir. Bu işbirliği; İGDAŞ’ın hizmet kalitesini, dünyadan farklı örneklerle karşılaştırıp geliştirme yolunda attığı önemli bir adım olmuştur” şeklinde konuştu.

Ali İhsan SILKIM: “Stratejik önemi büyük”

Bu işbirliğinin, stratejik açıdan büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan İGDAŞ Genel Müdürü Ali İhsan SILKIM, “Doğalgaz dağıtımında geleceğe yön verecek bu konularda ortak projeler geliştirmek amacıyla, Uluslararası Gaz Birliği IGU’daönceden planlanan birçok ikili görüşme gerçekleştirmiştik. Bu görüşmeler sonunda, Brezilya’da sektörünün en büyüğü COMGAS ile iki yıl sürecek bir işbirliğine karar verdik. Hem sektörümüz hem de ülkemiz açısından stratejik önemi büyük bu işbirliğinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmasında, geçmişi 160 yıl öncesine dayanan Türkiye-Brezilya diplomatik ilişkilerine vurgu yapan Brezilya İstanbul Başkonsolosu PauloRobertoCaminha de Castilhos FRANÇA, “Bu, birlikte başarabileceklerimizin güzel bir örneğini ortaya koyan tarihi bir an. İki ülke arasında 3,2 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunuyor. Daha da önemlisi, bunun çok daha yukarı çıkmasını sağlayacak potansiyelimiz var. Birçok ortak noktamız olduğunu göz önüne alırsak, bunu başaracağımıza inanıyorum” dedi.

Tören sonrasında ilk toplantılarını gerçekleştiren ortak çalışma grupları, 21 ve 22 Mart tarihlerinde de bir araya gelecek. Her iki kurum da hayata geçirdiği projeler hakkında bilgilendirmelerde bulunup karşı tarafın bu tecrübelerden yararlanmasını sağlayacak. Çalışma gruplarının, ortak proje geliştirme hedefi de olacak.

Protokolün İçeriği:

Brezilya'nın başkenti Sao Poulo da faaliyet gösteren ve ülkenin en büyük dağıtım firması olan Comgas ile yapacağımız işbirliği protokolünün ana kapsamı  karşılıklı tecrübe alışverişini temel alacak şekilde hazırlandı ve süresi 24 ay. İşbirliği protokolünün  amacı; Tarafların birbirlerine yenilikler getirmesi ve her iki tarafın operasyonelprosedürleri, ticari stratejileri, kurumsal ve müşteri ilişkilerini iyileştirmesi amacıyla belirli teknik, operasyonel, ticari ve düzenleyici bilgi alışverişi ve paylaşımı yapma taahhüdünün kurallarını belirlemektir.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 18:44
  1. İstanbul
  2. İGDAŞ

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