İGDAŞ İdari İşler Müdür Yardımcısı Caner Çildir’in kapalılara hakaret ettiği iddia edildi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, İSMEK yöneticisi kadınlara, "Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca birçoğunuz da bekârsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız" şeklindeki skandal sözleri halen hafızalarda yerini korurken, yeni bir skandal patladı.

İBB iştiraklerinden İGDAŞ'ta İdari İşler Müdür Yardımcılığı yapan Caner Çildir hakkında inanılmaz bir iddia ortaya atıldı.

Çildir'in başörtülü İBB personeline bağırdığı, hakaret ettiği ve sürgünle tehdit ettiği belirtildi. Twitter'da "İstanbul Gerçekleri" ismiyle yayın yapan bir sayfa, "Bu arkadaşımızın ismi Caner ÇİLDİR. İGDAŞ bünyesinde müdürlük yapmakta. Kendisine bağlı olarak çalışan tesettürlü personellere 'örümcek kafalılar işinizi düzgün yapın! Sizi istediğim yere sürerim' şeklinde konuşmuş. Caner bey seni listemizin üst sıralarına yazdık haberin olsun" paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşım: