  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset İGDAŞ İdari İşler Müdür Yardımcısı Caner Çildir’in kapalılara hakaret ettiği iddia edildi
Siyaset

İGDAŞ İdari İşler Müdür Yardımcısı Caner Çildir’in kapalılara hakaret ettiği iddia edildi

İBB iştiraklerinden İGDAŞ'ta müdür yardımcılığı yapan Caner Çildir'in kapalı personele, "Örümcek kafalılar işinizi düzgün yapın! Sizi istediğim yere sürerim" dediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 13:59:00 - 2021-04-03 14:03:14
İGDAŞ İdari İşler Müdür Yardımcısı Caner Çildir’in kapalılara hakaret ettiği iddia edildi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli'nin, İSMEK yöneticisi kadınlara, "Bu yaz sıcağında başörtüsünü nasıl takabiliyorsunuz? Zor olmuyor mu öyle kapalı olmak. Ayrıca birçoğunuz da bekârsınız. İsterseniz sizi bu akşam itfaiyecilerle bir araya getirelim tanışırsınız" şeklindeki skandal sözleri halen hafızalarda yerini korurken, yeni bir skandal patladı.

İBB iştiraklerinden İGDAŞ'ta İdari İşler Müdür Yardımcılığı yapan Caner Çildir hakkında inanılmaz bir iddia ortaya atıldı.

Çildir'in başörtülü İBB personeline bağırdığı, hakaret ettiği ve sürgünle tehdit ettiği belirtildi. Twitter'da "İstanbul Gerçekleri" ismiyle yayın yapan bir sayfa, "Bu arkadaşımızın ismi Caner ÇİLDİR. İGDAŞ bünyesinde müdürlük yapmakta. Kendisine bağlı olarak çalışan tesettürlü personellere 'örümcek kafalılar işinizi düzgün yapın! Sizi istediğim yere sürerim' şeklinde konuşmuş. Caner bey seni listemizin üst sıralarına yazdık haberin olsun" paylaşımında bulundu.

İşte o paylaşım:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'ın kabine toplantısı fotoğrafında dikkat çeken detay
Dünya

Biden'ın kabine toplantısı fotoğrafında dikkat çeken detay

ABD Başkanı Joe Biden'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği ilk kabine toplantısında çekilen fotoğrafta Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in otur..
Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek
Gündem

Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Türkiye ABD'nin tuzağına düşmeyecek

Rus uzman Nikolay Kostikin, ABD’li general Ben Hodges’in, Türkiye dahil Karadeniz ülkelerinin Rusya’ya karşı birleşmesi gerektiği yönündeki ..
Savaş an meselesi! 28 tabur asker sınırda
Dünya

Savaş an meselesi! 28 tabur asker sınırda

Rusya ile Ukrayna arasında 26 Mart'ta başlayan gerilim devam ediyor. Rusya gerçekleştirdiği tatbikatın ardından askerlerini geri çekmek yeri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay