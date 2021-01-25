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Ekonomi İGDAŞ faturasına taksit yapılır mı? Gecikmiş İGDAŞ faturasına kaç taksit yapılır?
Ekonomi

İGDAŞ faturasına taksit yapılır mı? Gecikmiş İGDAŞ faturasına kaç taksit yapılır?

Doğal gaz faturasına taksit yapılır mı? Kış aylarında pek çok vatandaş doğal gaz faturasını ödeme konusunda güçlük yaşayabiliyor. İGDAŞ gecikmiş doğal gaz faturası bulunanlara 10 taksit imkanı sunacağını duyurdu. Peki, İGDAŞ faturasına nasıl taksit yapılır? İGDAŞ faturası nasıl taksitlendirilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 17:53:00 -
İGDAŞ faturasına taksit yapılır mı? Gecikmiş İGDAŞ faturasına kaç taksit yapılır?

İGDAŞ fatura taksitlendir | Kış aylarında artan kullanım sebebiyle doğal gaz faturaları bir hayli kabarık geliyor. Bu sebeple vatandaşlar doğal gaz faturalarının taksitli ödenip ödenmeyeceğini araştırıyor. Peki, doğal gaz faturası kaç taksitle ödenebilir?

İGDAŞ faturasına taksit yapılır mı? Gecikmiş İGDAŞ faturasına kaç taksit yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, İGDAŞ, gecikmiş fatura borcu olan abonelere 10 takside kadar ödeme imkanı sunuyor.

Kampanyadan, son ödeme tarihi 25 Aralık 2020 ve öncesine ait, daha önce yapılandırma konusu olmamış, en az iki gecikmiş faturaya sahip abonelerle, son ödeme tarihi, 1 Kasım 2020 öncesi olan ve bir adet ödenmemiş faturası bulunan aboneler yararlanabilecek.

Kredi kartı ile ödeme yapmak isteyen aboneler, anapara ve kampanyaya giriş tarihlerine kadarki gecikme bedellerini, herhangi bir vade farkı, ilave ücret ya da komisyon olmadan, anlaşmalı bankaların kredi kartı ile 10 taksitte ödeyebilecek.

Nakit olarak ödemek isteyenlere ise kampanyaya giriş tarihine kadarki gecikme bedelini peşinatla birlikte ödemek kaydıyla, borçlarını 4 taksit halinde ve vade farkı olmaksızın ödeme imkanı sunuluyor.

Aboneler, işlemlerini, İGDAŞ vezneleri, internet sitesi, İGDAŞ Mobil ve işlem noktalarından gerçekleştirebilecek.

İGDAŞ ONLİNE İŞLEMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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