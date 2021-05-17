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İGA'dan seyahat izin belgesi duyurusu
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Gündem İGA'dan seyahat izin belgesi duyurusu
Gündem

İGA'dan seyahat izin belgesi duyurusu

İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs-1 Haziran'da uygulanacak kısıtlamaların geçerli olduğu saatlerde, yolcuların seyahat izin belgesi olmaksızın uçuşlarını yapabileceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 00:44:00 -
İGA'dan seyahat izin belgesi duyurusu

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerli yolcularımız, 1 Haziran 2021'e kadar uygulanacak kademeli normalleşme sürecinde, uçuş bilgilerinizi (bilet, mobil bilet, rezervasyon kodu vb.) ibraz ederek, ayrıca seyahat izin belgesine gerek olmadan seyahatinizi kısıtlamasız gerçekleştirebilirsiniz."

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