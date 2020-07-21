İftirası elinde patlayan İstanbul Tabip Odası kendisini yalanladı! "Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımıza teşekkür ederiz"

Doktorluk mesleğinin sorunları dışındaki her konuya el atan, Türkiye aleyhine faaliyet yürüten her türlü şer odağıyla birlikte hareket eden İstanbul Tabip Odası, “Dr. Yavuz Kalaycı’nın Çocukları Bizlere Emanet” kampanyası üzerinden İstanbul Valiliği'ne attığı iftira asılsız çıktıktan sonra Kalaycı'nın eşi Rivaze Kalaycı'nın Valiliğe sunduğu dilekçeyi yayınladı.

Kirli iftirayla halkı galeyana getirmek istedi

İstanbul Tabip Odası, iftira sınırlarını aşarak “Dr. Yavuz Kalaycı’nın Çocukları Bizlere Emanet” kampanyası üzerinden halkı galeyana getirmeye kalktı. Yaşanan durum sonrası valilikten bir açıklama geldi.

İstanbul Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden doktor Yavuz Kalaycı'nın çocuklarının eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla başlatılan yardım kampanyasının ailenin talebi doğrultusunda sonlandırıldığını bildirdi.

Yalanlarını İstanbul Valiliği ortaya çıkardı

Valiliğin yazılı açıklamasında, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada, yardım kampanyasının valilikçe durdurulduğu yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kalaycı'nın eşi Rivaze Kalaycı'nın muvafakatıyla İstanbul Tabip Odası tarafından valiliğe müracaat edilerek Türkiye genelinde 3 ay süreyle yardım toplama kampanyası düzenlenmesi talebinde bulunulduğu anımsatılan açıklamada, talebin valiliğin 08.07.2020 tarihli onayı ile uygun görüldüğü ve gerekli izin verilerek kampanyanın başlatıldığı vurgulandı.

Kendi yalanlarını kendileri ispatladı

İstanbul Valiliğinin kirli iftirayı açığa çıkartan bunca açıklamalarından sonra çark eden İstanbul Tabip Odası, internet sitesinde Kalaycı'nın eşi Rivaze Kalaycı'nın muvafakatına yer verdi. İstanbul Valiliğinin haklılığına kanıt olan ve İstanbul Tabip Odası'nın yalanını belgeleyen muvafakata ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Valilik tarafından iletilen yazılı bildirimde; Dr. Kalaycı’nın eşi tarafından verilen dilekçede özetle, "Eşinin vefatını takip eden süreçte Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız başta olmak üzere devlet görevlilerince acılarının paylaşıldığı, yine eşinin meslektaşlarının maddi/manevi destekte bulundukları, ayrıca bağış kampanyası düzenleyen İstanbul Tabip Odası’nın da bu süreçte emek vermiş olduğu, ancak bir özel okulun eğitim bursu vermesi, iki kızının da diğer eğitim masraflarının İstanbul Valiliği tarafında karşılanacağı taahhüdü sonrası kampanyanın nihayetlendirilmesinin uygun olacağı”nın belirtildiği ve bu sebeple kampanyamızın durdurulduğu, bugüne kadar toplanan paranın kampanyanın amacı doğrultusunda sarfının uygun görüldüğü tarafımıza iletildi.

İstanbul Valiliği’nin yazılı bildirimi sonrası bağış kampanyamız, Valilik tarafından görevlendirilen denetmen gözetiminde sonlandırıldı. Açılan hesaplar kapatıldı. Hesaplarda toplanan 208.729,69 TL ailenin hesabına aktarıldı."