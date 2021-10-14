İftiraları yine tutmadı! Tazminat ödeyecekler

BAYKAR Savunma, ABC Gazetesi'nin o dönemki yazarı Yılmaz Polat ve yöneticisi Merdan Yanardağ'a açtığı manevi tazminat davasını kazandı.

Tazminat şehit çocuklarına verilecek

BAYKAR'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bize atılan bir iftira daha hukuktan döndü ve yalan olduğu tescillendi! ABC Gazetesi'nin o dönemki yazarı Yılmaz Polat ve yöneticisi Merdan Yanardağ'dan kazandığımız manevi tazminatı, şehitlerimizin çocuklarına eğitim bursu olarak bağışlayacağız." ifadelerini kullanıldı.



"Kimin maşası ve nerenin piyonu olduğu belli olmayan alçaklara aldırma"

BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Doğru işleri her zaman karalama, yalan ve iftirayla engellemek isteyenler olacak. Kimin maşası ve nerenin piyonu olduğu belli olmayan alçaklara aldırma! Hak bildiğin yolda eğilmeden, bükülmeden dosdoğru yürümeye devam et..."