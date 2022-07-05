İftiracı CHP’nin parası ‘hayırlı’ yere bağışlandı! Berat Albayrak’tan alkışlanacak hareket

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş, CHP'ye açılan davanın neticesini açıkladı.

Göktaş'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şu şekilde:

CHP yöneticileri tarafından senaryosu yazılan yakın siyasi tarihin en büyük iftirası“128 milyar dolar”yalanı,daha önce kamuoyuna duyurduğumuz üzere, CHP’nin tazminat ödemeye mahkûm edilmesiyle sonuçlanmıştır.

CHP tarafından yapılan itiraz ise üst mahkemece reddedilmiştir.

Ana muhalefet partisi,her alanda“yalan ve iftira”üzerine politikalar üretmekte,bağımsız yargı tarafından tescillenen yalanlarına devam etmekte,hedefe koydukları kişilere karşı hiçbir etik değer gözetmeksizin saldırmakta ve bu uğurda yalanı dahi meşru görmektedir.

Önceki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz üzere; davalı CHP’den tahsil edilen tüm bedelin, Sn. Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlandığını kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.