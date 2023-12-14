İftira bumerang gibidir, döner sahibini bulur Hani ‘oğlancılık’ Osmanlı geleneğiydi?
Gazetemiz yazarlarından Zekeriya Say, "İftira bumerang gibidir, döner sahibini bulur Hani ‘oğlancılık’ Osmanlı geleneğiydi?" başlıklı yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.
Gazetemiz yazarlarından Zekeriya Say, 'oğlancılık' üzerinden Osmanlı İmparatorluğu'na iftira atanlara "İftira bumerang gibidir, döner sahibini bulur
Hani ‘oğlancılık’ Osmanlı geleneğiydi?" başlıklı yazısıyla gereken cevabı verdi.
İşte o yazı:
Azgın azınlığın “satılık kalemler”i, ecdadı aşağılamak için yıllarca “Oğlancılığın normal kabul edilen bir Osmanlı geleneği” olduğunu yazdı.
Aynı kafa;
Koca koca padişahlara, koca koca paşalara “erkek çocuk düşkünü” iftirası attı.
“Nedim, Şeyh Galip, Taşlıcalı Yahya gibi şairlerin “alenen erkek sevgililerine şiirler yazdığını” iddia etti.
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“Mevlana ile Şems arasındaki samimiyetin eşcinsellikten kaynaklandığını” söyleyecek kadar ileri gitti.
Bu sapkınlığın Antik Yunan’dan Romalılara, Roma’dan da Osmanlı’ya miras kaldığını öne sürdü.
Dede Korkut hikâyelerinde, Türk mitolojisinde ve Amerikan Kızılderililerinin geçmişinde yer almayan eşcinselliğin, İslam’ın yasaklamasına rağmen İran, Emevi, Abbasi ve Osmanlı saraylarında yer aldığını…
“Mutluluk kaynağı” görülen erkeğin “cinsel köle olarak kullanıldığını” kitaplaştırmakta sakınca görmedi.
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