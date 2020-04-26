"İftara ne pişirsem" diyenlere iftar menüsü! Lezzetli tarifler

İftara ne pişirsem diye düşünenler için çeşitli tarifler...

Soğan çorbası tarifi

Soğan çorbası malzemeleri

2,5 litre et suyu

4 adet orta boy soğan

2 yemek kaşığı tereyağ veya margarin

2 kahve fincanı silme un

Soğan çorbası terbiyesi için

2 yumurta sarısı

Yarım litre süt

Soğan çorbası yapılışı

Soğanları ayıklayıp ortadan ikiye bölün. Daha sonra ince yarım halkalar halinde doğrayın. Tereyağıyla birlikte derin bir tencerede kavurun. Un katıp 2 - 3 dakika karıştırın. Et suyunu ekleyip 30 dakika yavaş yavaş kaynatın. Süzgeçten süzerek başka bir kaba ekleyin. Tuz atıp tekrar ocağa alın. Sütle çırpılmış yumurta sarılarını eklerken bol bol karıştırın ve 2 taşım kaynatıp ocağı kapatın. Servis ederken üzerine rendelenmiş kaşar koyup fırında kızartın öyle servis edin.

Kirde kebabı tarifi

Kirde kebabı malzemeleri

Yarım kilo kuzu but

Sıvıyağ

2 diş sarımsak

2 adet domates

Et marinesi için:

1 bütün soğan suyu

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvıyağ

1 - 2 dal taze kekik yaprağı

Tuz

Kirde kebabı üzeri için

2 adet kapya biber

2 adet yeşil dolmalık biber

1 bütün soğan

10 adet mantar

Kirde kebabı yapılışı

İlk önce etler marine edilir. Marine malzemelerini bir kabın içerisine alın, küp küp doğranmış etleri ilave edin ve elinizle iyice yoğurun. Kapya biber ve yeşil biberi julyen şeklinde doğrayın. Soğanı da piyazlık bir şekilde doğradıktan sonra mantarı iri şekilde doğrayın. Az yağın içerisinde güzelce doğranan malzemeleri soteleyin. İri küp doğranmış domates ve sarımsakları içerisine ekleyerek ocağın altını kapatın. Ayrı bir tavayı iyice kızdırın ve marine edilen etleri pişirmeye başlayın. Et piştikten sonra tabağa alın. Ayrı bir tavada tereyağıyla lavaşı kavrunun. Çıtır lavaş elde edince tabağa koyun ve üzerine etleri alın. Hazırlanan sebzeli sosu üzerine ekleyip servis edin.

Mor lahana salatası tarifi

Mor lahana salatası malzemeleri

1/2 adet mor lahana

1 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı nar ekşisi

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı ceviz içi

1 adet kırmızı elma

1/3 demet kıyılmış maydanoz

Mor lahana salatası yapılışı

Kırmızı lahanayı ince ince doğrayın. Tuz ve sirke ile kırmızı lahanayı iyice ovun. Ovulan kırmızı lahanaların içerisine elme ve cevizleri ekleyin. Zeytinyağı, limon, nar ekşisi ve bir çimdik tuzu karıştırıp salataya ekleyin ve karıştırın. Üzerine maydanoz serpiştirip servis edin.

Ev yapımı Kemalpaşa tatlısı tarifi

Kemalpaşa tatlısı malzemeleri

Şerbet için

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

2 tatlı kaşığı limon suyu

Hamur için

2 su bardağı un

Yarım tatlı kaşığı karbonat

2 yumurta

5 yemek kaşığı margarin

250 gram tuzsuz taze beyaz peynir

Süslemek için

Hindistan cevizi

Kemalpaşa tatlısı yapılışı

Şerbeti hazırlamak için; su ve şekeri tencereye alıp kaynatın. Limon suyunu ekleyip 1-2 taşım daha kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Tuzsuz taze beyaz peyniri rendeleyin. 2 kaşık unu daha sonra kullanmak üzere ayırın, kalan unu elekten geçirerek geniş bir tepsiye alın. Ortasını havuz şeklinde açıp yumurta ve karbonat ekleyin. Oda ısısında yumuşatılmış 4 yemek kaşığı margarin ve peyniri ekleyip 3-4 dakika yoğurun. Hamuru 18 parçaya bölüp ayırdığınız una hafifçe bulayarak elinizde yuvarlayın. Hamur toplarını yağlanmış fırın tepsisine aralıklı olarak dizin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında pembeleşinceye kadar 20-25 dakika pişirin. Pişen hamurları ılık şerbete atıp yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15 dakika kaynatın. Kevgirle alıp servis tabağına dizin. Üzerini ufalanmış fındık veya Hindistan cevizi ile süsleyin.

İpucu

Tatlının içerisine beyaz peynir yerine, mozarella veya süzme peynir de kullanılabilir. Hamurun kıvamı yumuşak olursa, azar azar un ekleyebilirsiniz. Kıvamını tutturabilmek için, hamurun üzerini örtüp 15 dakika dinlendirebilirsiniz. Hamurları pişirmeye başladığınızda tencerenin kapağını açmayın. 10 dakika sonunda tatlının pişip pişmediğine bakabilirsiniz. Pişen tatlıları tencereden başka bir kaba dökün ve buzdolabında bekletin. Tatlıları alırken kaşık veya çatal kullanmayın. Aksi halde hamurlar dağılmaya başlayacaktır.