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Dünya İftar yemeğine katılmamışlardı! ABD'li Müslümanlardan yeni hamle
Dünya

İftar yemeğine katılmamışlardı! ABD'li Müslümanlardan yeni hamle

Yeniakit Publisher
2024-04-04 01:10:00 -
İftar yemeğine katılmamışlardı! ABD'li Müslümanlardan yeni hamle

ABD'nin Gazze politikasını eleştiren 80 Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütü, Başkan Joe Biden'a mektup gönderdi.

Amerikalı Müslümanların Biden yönetiminin Gazze politikalarına yönelik tepkileri artarak sürüyor.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde kurulmuş 80 Amerikalı Müslüman sivil toplum örgütünün temsilcileri, Biden'a bir mektup gönderdi ve İsrail'e yeni silah satışının durdurulmasını istedi.

Aralarında Amerikalı Arap, Filistinli ve onlara destek veren çeşitli sivil toplum örgütlerinin olduğu oluşum, mektupta, İsrail'in Gazze'de sebep olduğu kriz konusunda ABD yasalarına uygun hareket etmediğini ve bunun hesabının sorulması gerektiğini kaydetti.

Mektupta, "Yönetiminiz kamuya açık platformlarda İsrail'i Refah'a saldırmaktan vazgeçirmeye çalışıyor ancak aslında İsrail'in Refah'ta bir başka etnik temizlik yapmasına yeşil ışık yakıyor." ifadesini kullanan organizasyon yetkilileri, ABD'yi somut adımlar atmaya çağırdı.

"Amerikan halkı söylem değişikliği istemiyor, onlar somut politika değişiklikleri talep ediyor." denilen mektupta, Gazze konusunda Amerikan yönetiminin daha iyi bir sınav vermesi gerektiğine işaret edildi.
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Amerikalı Müslüman grup temsilcileri, Beyaz Saray'da önceki akşam verilen iftar yemeğine de katılmayarak Biden'ı protesto etmişti.

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