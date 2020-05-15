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İftar sofraları şehitlerin ismiyle kuruluyor

Çankırı’da şehitler adına Ramazan ayına özel olarak hazırlanan gıda paketleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:41:26 -
İftar sofraları şehitlerin ismiyle kuruluyor

Çankırı’da şehitler adına Ramazan ayına özel olarak hazırlanan gıda paketleri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.


Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGSAV) tarafından ’iftar şehidimizden Fatiha sizden’ isimli proje başlatıldı. İhtiyaç sahibi ailelerin muhtarlar ve diğer ilgililer tarafından belirlendiği kampanya kapsamında hazırlanan yardım kolilerinin içerisinde temel ihtiyaç maddelerinin yanı sıra şehit olan kahramanların da hikayeleri yer alıyor. Şehitlerin anılarının da yaşatıldığı kampanya kapsamında vakıf tarafından Çankırı’da şimdiye dek 100 aileye yardım ulaştırıldı.



"Her kolimizi bir şehidimizin adıyla teslim ettik"


Yapılan yardımlarla alakalı açıklama yapan TÜGŞAV Çankırı Başkanı Gazi Metin Kuş, "Genel merkezimizin düzenlemiş olduğu ’iftar şehidimizden fatihalar sizden’ kampanyası kapsamında Çankırı İl Başkanlığımızın koordinesinde, Çankırı halkımızın destekleriyle hazırlamış olduğumuz iftar kolilerimizi dağıtmaya Ramazan başından beri devam ettirmekteyiz. Ramazan sonuna kadarda devam ettirmeyi düşünüyoruz. Bu zamana kadar Çankırı genelinde 100 koli dağıttık. Her kolimizi bir şehidimizin adıyla teslim ettik. Bu süreçte bize yakından destek olan 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü yönetimine, ÇANDER ve Çankırı-Bir’e teşekkür ediyoruz" dedi.

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