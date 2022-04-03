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Oruç İftar bugün saat kaçta? Akşam ezanı kaçta okunacak? 3 Nisan 2022 Pazar İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakitleri:
Oruç

İftar bugün saat kaçta? Akşam ezanı kaçta okunacak? 3 Nisan 2022 Pazar İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakitleri:

Mübarek ramazan ayının ikinci gününde milyonlar oruçların saat kaçta açılacağını merak ediyor. Peki, iftara ne kadar var? Bugün oruç kaçta açılacak?

Yeniakit Publisher
2022-04-03 11:50:00 - 2022-04-03 11:52:55
İftar bugün saat kaçta? Akşam ezanı kaçta okunacak? 3 Nisan 2022 Pazar İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakitleri:

Ramazan ayıyla birlikte en çok merak edilen konuların başında ‘İftar saat kaçta?’ sorusu geliyor. Peki, bugün akşam ezanı saat kaçta?

İftar bugün saat kaçta? Akşam ezanı kaçta okunacak? 3 Nisan 2022 Pazar İstanbul, Ankara, İzmir iftar vakitleri:

3 Nisan Pazar günü iftar vakitleri:

Adana   19.09

Adıyaman     18.58

Afyonkarahisar19.29

Ağrı        18.40

Amasya19.10

Ankara19.21

Antalya19.28

Artvin   18.46

Aydın    19.40

Balıkesir  19.41

Bilecik  19.33

Bingöl   18.50

Bolu    19.27 

Burdur  19.30

Bursa   19.36

Çanakkale    19.47  

Çankırı 19.18

Çorum 19.13

Denizli 19.35

Diyarbakır  18.50

Edirne   19.47

Elazığ   18.55

Erzincan      18.54  

Erzurum        18.47           

Eskişehir     19.30   

Gaziantep        19.01

Giresun                19.00

Gümüşhane       18.55

Hakkari18.36

Hatay    19.05

Isparta  19.29

Mersin19.12

İstanbul  19.37

İzmir      19.43

Kars       18.41

Kastamonu         19.18

Kayseri19.10

Kırklareli              19.45

Kırşehir19.15

Kocaeli  19.33

Konya 19.21

Kütahya 19.32            

Malatya  18.58

Manisa19.42

Kahramanmaraş              19.03

Mardin18.48

Muğla   19.37

Muş     18.46

Nevşehir             19.13

Niğde    19.12

Ordu     19.02

Rize       18.51

Sakarya19.31

Samsun19.08

Siirt   18.43

Sinop   19.13

Sivas  19.04

Tekirdağ      19.43

Tokat  19.06

Trabzon        18.54

Tunceli                 18.54

Şanlıurfa    18.55         

Uşak      19.34

Van     18.38

Yozgat  19.13

Zonguldak        19.26

Aksaray           19.15  

Bayburt           18.52

Karaman       19.18     

Kırıkkale        19.18     

Batman18.47

Şırnak   18.41

Bartın  19.24

Ardahan       18.42

Iğdır       18.36

Yalova   19.36

Karabük   19.23       

Kilis        19.02

Osmaniye       19.06

Düzce  19.28

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